Война на Донбассе в нынешней фазе надолго - волонтер (видео)

Война на Донбассе в такой фазе, как она сейчас, - это надолго, пока стороны или не договорятся, либо одна из сторон не будет иметь решительное преимущество, чтобы сломить сопротивление другой, и решить все за столом переговоров. Об этом заявил основатель волонтерской инициативы "Повернись живим" Виталий Дейнега в эфире "Сніданку з 1+1", передает ТСН.

"Мы должны и дальше усиливать армию, тогда мы имеем сильную переговорную позицию для того, чтобы как-то это закончить. Пока мы слабы, пока с нами не будет никто разговаривать, будут Минские соглашения, затягивание времени. Знаете, с сильным чуваком, который может дать по морде, с ним более склонн договариваться, а не ссориться", - подчеркнул он.

По словам Дейнеги, последние два года на востоке Украины ситуация примерно сохраняется.

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"Просто немного жарче стало здесь, немножечко жарче стало там. В целом идут обстрелы и одна сторона провоцирует другую, и на некоторых участках они просто вытаскивают большие стволы и начинают друг другу насыпать", - добавил волонтер.

Вместе с тем, Дейнега отметил, что нынешняя армия еще далека от стандартов НАТО, но уже экипирована лучше российской.

"Армия сейчас совсем не та, которая была три года назад. Армия уже довольно неплохо упакована именно тепловизорами, приборами ночного видения. Это не значит, что они не надо, это значит, что мы три года не сидели, сложа руки. Есть сейчас потребность в планшетах, которые позволяют артиллеристам точнее и лучше высчитывать, куда и как стрелять, чтобы попасть четко, куда ты хотел. Есть большая потребность в мелком колесном транспорте, машинах. Количество потребностей у нее значительно меньше. Потому что есть люди, которые эти три года что-то делают для того, чтобы это менялось. Плюс Минобороны тоже делает свою работу, может, не так, как мы хотим, но делает, и не худшим образом", - заверил он.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения АТО.