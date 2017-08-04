В Луганской области построили телебашню, которая будет транслировать украинские каналы до линии разграничения

На Луганщины в с. Бахмутовка завершили монтаж 134-метровой башни новой радиотелевизионной передающей станции. Об этом в Facebook сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Монтаж объекта длился месяц. Оператором телекоммуникаций выступает КП "Инновационно-информационный центр" (г.Северодонецк). С башни в Бахмутовке уже в этом месяце начнется цифровое и аналоговое телевещание, а также FM-радиовещания.

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“Следующим шагом в Бахмутовке станет монтаж телерадиопередавального оборудования, что будет обеспечивать вещание украинских телеканалов и радиостанций вплотную к линии разграничения, в том числе - в г.Счастье. Оператором телекоммуникаций выступает КП "Инновационно-информационный центр" (г.Северодонецк)”, - отметил Сергей Костинский.

На случае планируется запуск программ Общественного вещания (НОТУ), ряда общенациональных телеканалов, "Армии ФМ" и других вещателей.

Как сообщал УНИАН ранее, заказчиком строительства выступило Управление капитального строительства Луганской областной государственной военно-гражданской администрации. Как отмечалось, на башне будут установлены аналоговые и цифровые передатчики Луганской областной государственной телерадиокомпании, в частности, канала «ЛОТ» и радио «Пульс», а в перспективе – «UA:Первого» и других СМИ.