На Донбассе с начала года 59 гражданских погибли и 282 получили ранения - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что с начала года 59 гражданских лиц погибли и 282 получили ранения на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал на брифинге в Киеве.

«Каждую неделю количество гражданских, которые получают ранения и погибают, растет. Число подтвержденных миссией ОБСЕ жертв мирного населения с начала этого года пока составляет 341 человека: 59 погибли и 282 получили ранения», - подчеркнул он.

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«Я не претендую говорить от имени населения востока Украины, но я могу поделиться тем, о чем многие из них постоянно говорят с нашими наблюдателями на ежедневной основе. Они хотят мира, они устали жить в страхе и опасности, они хотят просто жить, как раньше», - добавил Хуг.