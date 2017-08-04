В Украине разработали новые условия формирования аптечек для военных - Transparency International

Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины совместно с неправительственными и волонтерскими организациями разработал новые технические условия формирования индивидуальных аптечек для военнослужащих. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Transparency International Украина.

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«В их разработке приняли участие эксперты Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО) - совместной инициативы TI Украины и TI Defence & Security (Великобритания). В настоящее время технические условия утверждаются в Министерстве обороны Украины. Ожидается, что украинские военнослужащие получат аптечки по новым стандартам уже этой осенью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость разработки технических условий возникла потому, что военные и волонтеры неоднократно жаловались на низкое качество аптечек, которые использовались на фронте.

«Их состав был утвержден приказом Центра оперативных стандартов и методики подготовки Вооруженных сил Украины еще в феврале 2015 года. Впрочем, перечень компонентов аптечки был существенно хуже используемого в странах НАТО. Кроме того, технические условия для изготовления и поставки товаров часто разрабатывались самими производителями. Как результат, Минобороны осуществляло закупки не тех наименований, которые были нужны, а тех, которые были доступны на рынке. Новые технические условия позволят Минобороны требовать от производителей обеспечения высших стандарте в качестве для каждого компонента аптечки», - утверждают в организации.

В созданную Минобороны рабочую группу вошли ведущие медицинские специалисты, представители общественных и волонтерских организаций, а также эксперты НАКО. Специалисты привели технические условия аптечек к самым высоким стандартам НАТО, отметили в Transparency International.

«Мы настаивали на минимизации коррупционных рисков при создании аптечек. Ранее существовал риск формирования технических условий конкретного производителя. Это могло повлечь дискриминации участников закупок по формальным признакам. Например, речь идет об отмене неправомерных требований, касающихся особенной маркировки упаковки товара, что фактически не влияет на его качество, но существенно сужает круг потенциальных поставщиков», - сообщил представитель НАКО Тарас Емчура.

Так, на следующем этапе НАКО будет отслеживать непосредственно процесс закупки медицинских товаров. В частности, контролировать формирование лотов, проведение торгов, заключение контракта, проверку качества и тому подобное.

***Национальный антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) - совместная инициатива Transparency International Defence & Security (Великобритания) и Transparency International Украина. НАКО объединяет украинских общественных деятелей, журналистов, а также международных экспертов для противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны.