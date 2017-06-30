Министры обороны Украины и Канады обсудили возможность закупки оснащения для ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с министром обороны Канады Харьитом Синхом Сайаном (Harjit Singh Sajjan) возможность закупки оснащения для Вооруженных сил Украины.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в четверг в Брюсселе на пресс-конференции после завершения выступления на заседании НАТО, посвященном миссии в Афганистане.

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"С министром обороны Канады мы обсудили ситуацию в сфере безопасности в Украине и мире, а также террористические нападения и кибератаку, произошедшую в Украине. Мы обсудили состояние военно-технического сотрудничества и возможность закупки в Канаде оснащения для Вооруженных сил Украины на следующий год", - сообщил он.

По словам Полторака, он пригласил министра посетить Украину на День независимости.

Кроме того, Полторак сообщил, что имел встречу с министром обороны Австралии, во время которой стороны обсудили планы по расширению сотрудничества оборонных ведомств Украины и Австралии в вопросах, связанных с подготовкой обмена опытом, а также по обмену информацией.

"В августе делегация Министерства обороны впервые за 25 лет на уровне заместителя министра обороны будет находиться в Австралии, где будет обсуждаться наше сотрудничество с очень важной страной, которая одна из первых поддержала нас с начала агрессии Российской Федерации", - отметил он.