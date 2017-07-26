В зоне АТО один военный получил ранение при подрыве на взрывном устройстве

За минувшие сутки в районе проведения боевых действий на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве и получил ранения.

Читайте такжеСутки в АТО: вечером больше всего обстрелов зафиксировано на Луганском направленииКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Один военнослужащий получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Инцидент произошел в Попаснянском районе на Луганском направлении", - заявил Лысенко.