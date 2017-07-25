ВСУ заставили группу боевиков отступить у Трехизбенки (видео)

В конце прошедших суток ситуация в зоне АТО обострилась. Дневное затишье после 18 часов изменилось активизацией террористов на всех направлениях. Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

На Луганском направлении враг открывал огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вблизи Донца, Малинового, Катериновки, Новозвановка, Станицы Луганской. А около 21 часов группа боевиков в ходе разведки пыталась приблизиться к позициям сил АТО недалеко от поселка Трехизбенка. Украинские военные вовремя обнаружили противника и огнем из стрелкового оружия заставили отступить.

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На Мариупольском направлении бандформирования били по укреплениям сил АТО из гранатометов в районе поселков Лебединское, Красногоровка, Новотроицкое, Широкино. Двое наших военных получили ранения в результате обстрела из стрелкового оружия позиций сил АТО неподалеку Богдановки. А почти в 23 часа преступники применяли минометы калибра 120 и 82 миллиметра по Красногоровке.

На Донецком направлении под минометным и гранатометным огнем дважды оказались украинские опорные пункты вблизи Адеевки и на шахте Бутовка. Кроме того, в 21 час боевики из гранатомета били по силам АТО в районе Светлодарска. В результате обстрела наш военный получил ранения.

Стоит добавить, что вечером и ночью практически после каждого обстрела врага наши военные открывали огонь. По оперативным данным, у противника есть потери как в живой силе, так и в технике и вооружении.

"В целом на протяжении прошлых суток незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие. Трое украинских военных получили ранения. В ответ на провокации врага силы АТО открывали огонь преимущественно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", - говорится в сообщении штаба АТО.

Напомним, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации 24 июля заявила, что получила данные о подготовке к использованию боевиками "ДНР" нового вида запрещенного оружия.