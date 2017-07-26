Турчинов показал, как прошли испытания новой украинской техники и оружия (фоторепортаж, видео)

На Гончаровском полигоне в Черниговской провели испытания новых образцов украинского вооружения и военной техники. Соответствующие фото и видео на своей странице в Facebook показал секретарь СНБО Александр Турчинов.

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"Гончаровское. Испытания новой техники и оружия. Обратите внимание на новый "Фантом-2". И на то, как ПТРК "Корсар" метко бьет в цель", - говорится в подписи к видео.

По словам секретаря СНБО, это оружие должно быть на фронте.

Как сообщал УНИАН, 25 июля на Гончаровском полигоне был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.