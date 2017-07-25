ВСУ должны в ближайшее время получить новые виды техники и оружия - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что украинские военные в ближайшее время должны получить на вооружение новые виды техники и оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом он сказал на Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины во время испытания новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского ВПК.

В частности, был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенной на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.

Особое внимание секретарь СНБО уделил боеприпасам объемного взрыва, которые на сегодняшний день фактически отсутствуют на фронте.

По словам Турчинова, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета.

«Военные Вооруженных Сил Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение», - подчеркнул он.

Во время испытаний минометов конструкторы и производители доложили секретарю СНБО, что замечания военных, поступавшие во время применений в условиях боевых действий 120-миллиметровых украинских минометов, были учтены, недостатки исправлены.

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«Перспективным для использования в зоне проведения АТО является и 60-миллиметровый миномет, который способен точно поражать цели и не подпадает под запрет Минских соглашений», - добавил Турчинов.

Из военной техники были продемонстрированы беспилотный авиационный комплекс «Горлица» и модернизированное беспилотное боевой транспортное средство «Фантом-2», оснащенное мощным ракетным оружием, который, как отметил Турчинов, «одним своим видом способен напугать врага».

«Если его увидят наши враги, они будут сдаваться, не дожидаясь, пока он откроет огонь», - пошутил секретарь СНБО.

Он отметил, что в условиях продолжения военной агрессии "для нас приоритетным является вопрос обеспечения производства боеприпасов, в частности, снарядов крупных калибров».

«Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, которое определено изменениями в бюджет текущего года», - добавил Турчинов.

«Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как «Стугна», российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции», - сказал он.

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В то же время Турчинов отметил, что «несмотря на поставленные СНБО задачи, до сих пор не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до ее эффективного применения в боевых условиях». Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое провел секретарь СНБО с руководителями Министерства обороны, Генерального штаба и ОПК на полигоне после завершения испытаний.

Во время испытаний современного вооружения и военной техники на полигоне также присутствовали военные из многих зарубежных стран, интересующиеся приобретением украинского оружия и техники.

«Наша задача - не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что в свою очередь обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии», - подытожил Турчинов.