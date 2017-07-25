После полудня возобновится подача воды с ДФС по обеим сторонам от линии соприкосновения - штаб АТО

После полудня возобновится снабжение питьевой водой с Донецкой фильтровальной станции потребителям по обеим сторонам от линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в социальной сети Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 25 июля около 5:30 после возобновления электроснабжения была снова запущена Донецкая фильтровальная станция. Около 12.00, после настройки всех агрегатов, станция выйдет на штатный режим работы, и питьевая вода пойдет к потребителям по обе стороны от линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что вечером 22 июля ДФС была обесточена и в очередной раз прекратила работу в результате обстрела со стороны контролируемых Россией боевиков.

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"Благодаря усилиям украинской стороны СЦКК и сотрудников СММ ОБСЕ ремонтно-восстановительные работы на основной линии питания, которая до сих пор является единственным источником электроснабжения станции, были проведены в кратчайшие сроки. Если проанализировать, сколько раз с начала вооруженного противостояния на Донбассе ДФС прекращала свою работу вследствие обстрелов со стороны НВФ ОРДО и какие это имело последствия, вполне понятно, что она является одним из наиболее уязвимых критических объектов гражданской инфраструктуры региона. Каждая ее остановка на срок более четырех суток оставляет без воды по меньшей мере 400 тыс. человек по обеим сторонам от линии соприкосновения", - отметили в пресс-центре.

Отмечается, что нынешняя ситуация вокруг ДФС наглядно демонстрирует, что руководство ОРДО продолжает цинично игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии разграничения и стремится к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе.