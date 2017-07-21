СБУ поймала экс-боевика "ДНР", который рассказал о "казаках" и выходцах из России среди террористов (видео)

СБУ совместно с Нацполицией задержали на Донбассе бывшего боевика «ДНР», сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили, что во время временной оккупации в 2014 году боевиками Славянска мужчина с оружием дежурил на одном из незаконных блокпостов террористов. Основная функция блокпоста ‒ противодействие наступления сил антитеррористической операции.

«Со слов задержанного боевика, среди террористов было немало выходцев из России, в частности так называемых «казаков» и представителей Чечни. После освобождения города украинскими военными он длительное время скрывался у родственников в одном из населенных пунктов Донетчины, где и был задержан оперативниками спецслужбы», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРФ против размещения СММ ОБСЕ по всей границе, так как планирует и дальше поставлять оружие на Донбасс – МИД

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.