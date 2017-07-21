Жесткий бой у Красногоровки: в штабе АТО сообщили подробности о попавшем в плен военном

14:16, 21 июля 2017
Война
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По словам спикера штаба АТО, украинский военный жив, он получил контузию.

Военный попал в плен к боевикам / фото УНИАН

В результате вчерашнего боя в районе Красногоровки украинский военный, попавший в плен к боевикам, был контужен. Об этом сегодня спикер штаба АТО Анатолий Стельмах, передает LIGA.net.

Он не стал называть данные бойца АТО, который сейчас находится в плену у террористов. По его словам, украинский военный жив. "Сейчас делается все для того, чтобы его вытащить оттуда", - уточнил Стельмах.

Он сказал, что боевики были уничтожены. ДРГ пророссийских наемников насчитывала 10-15 человек.

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"Вчера в 04:00 боевики подошли вплотную к позициям сил АТО, открыли огонь, начался бой, в результате которого трое украинских военных погибли, семеро были ранены, один попал в плен", - сказал Стельмах. 

Троих погибших украинских военных командование части представит к государственной награде Орден Богдана Хмельницкого III степени посмертно. Раненых бойцов наградят орденами "За мужество".

20 июля штаб АТО сообщил, что на Донбассе один украинский военный попал в плен к боевикам.

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Новость в сюжете: Бой под Красногоровкой
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