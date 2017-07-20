Штаб АТО уточнил последние потери ВСУ на Донбассе: один военный попал в плен

Пресс-центр штаба АТО предоставил уточненную информацию по ситуации на Донбассе по состоянию на 16.00 20 июля 2017 года.

За минувшие сутки, 19 июля, четверо военнослужащих ВСУ погибли: один защитник – от пули вражеского снайпера, трое – во время подрыва на минно-взрывном устройстве. Кроме того, трое военнослужащих получили ранения.

Читайте также"Противник садится на броню и внаглую идет в наступление": волонтер рассказал подробности ночных боев в Красногоровке

"За текущие сутки, 20 июля 2017 года, в результате активизации действий противника, в том числе массированного обстрела позиций ВСУ, погибли четверо украинских военнослужащих, один попал в плен. Семеро наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении штаба АТО.

ВСУ дали достойный отпор противнику, который понес значительные потери погибшими и ранеными.

Как сообщало Минобороны ранее, ВСУ в зоне АТО понесли тяжелые потери: за сутки погибли 9 военных, еще 5 ранены.