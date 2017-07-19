Пограничники проводят учения со стрельбами вблизи Крыма (фоторепортаж)

Личный состав оперативно-боевой пограничной комендатуры Бердянского отряда проходит обучение вблизи административной границы с оккупированным Крымом в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Обучение военнослужащих проводится для повышения их мастерства, в частности, в выполнении стрельб из различных видов оружия. Также пограничники уже отработали элементы тактической медицины.

Кроме того, бойцы осуществили развертывание в боевой порядок с марша и взятия под охрану и оборону определенного участка. А во время движения колонны провели проверку боевого дозора путем учебной закладки минно-взрывного устройства на маршруте движения колонны, а также осуществили тренировки в случае попытки заблокировать движение колонны гражданскими.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украине стартовали международные военно-морские учения «Си Бриз-2017», которые проводятся в рамках программы «Партнерство ради мира» в соответствии с программой двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.