Возвращение оккупированного Донбасса: Тука озвучил альтернативу военному пути (видео)

Альтернатива военному пути возвращения оккупированного Донбасса – это применение международных миротворческих миссий. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

"Сначала мы начали разговор о полицейской миссии ОБСЕ, но я еще тогда говорил, что с моей точки зрения это не совсем реалистичный сценарий, исходя из двух причин. Во-первых, у ОБСЕ нет таких полномочий, функций и сил, а во-вторых, у ОБСЕ нет таких материальных ресурсов", - отметил он.

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"Поэтому я считал и считаю сейчас, что единственный реальный механизм – это "голубые каски" – миротворческая миссия ООН. Но надо иметь в виду, что миротворческая миссия ООН вводится по добровольному согласию всех сторон – участниц вооруженных конфликтов. И пока что, увы... Но никогда не говорите никогда", - добавил Тука.

Ранее Тука озвучил оптимальный, по его мнению, путь возвращения оккупированных территорий с помощью внешнего воздействия на РФ – санкций.