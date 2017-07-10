В Украине стартовали международные военно-морские учения "Си Бриз-2017"

В Украине сегодня стартуют международные военно-морские учения «Си Бриз-2017». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, учения проводятся в духе программы «Партнерство ради мира» в соответствии с программой двухстороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.

В учениях принимают участие представители 16 стран – Украина, США, Румыния, Турция, Грузия, Великобритания, Греция, Канада, Италия, Бельгия, Болгария, Литва, Норвегия, Польша, Швеция, Франция. Тема учений - проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе. Планируется, что в рамках учений, которые продлятся до 23 июля, будут отработан ряд вопросов. в частности, действия штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, действия многонациональных сил во время операции по безопасности в Черном море и пр.

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От украинских ВМС участие принимают 15 кораблей, катеров и судов обеспечения, до 8 самолетов и вертолетов, спасательная поисково-десантная группа, подразделение плоской пехоты, инженерное подразделение около 50 единиц техники и т. д. Также участвуют подразделения Нацгвардии Украины, курсанты Сухопутных войск; от Госпогранслужбы - 2 катера морской охраны и 3 летательных аппарата. Кроме того, от Воздушных сил в учениях участвуют 9 самолетов.

От США – 2 боевых корабля и судно, 4 самолета, мобильное инженерное подразделение, морской отряд спецопераций.