Большинство гражданских на Донбассе уклоняется от прохождения "службы" в оккупационных войсках - разведка

Большинство гражданского населения призывного возраста временно оккупированной территории Донецкой области уклоняется от прохождения "службы" в соединениях и частях оккупационных войск.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Мероприятия российского оккупационного командования по изъятию личных документов, подтверждающих гражданство РФ, вызвали недовольство российских военнослужащих и наемников.

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"Военнослужащие РФ 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ отказались сдавать личные документы, о чем командиром полка доложено командующему корпуса", - отметили в ГУР.

В то же время, согласно сообщению разведчиков, большинство гражданского населения призывного возраста временно оккупированной территории Донецкой области уклоняется от прохождения "службы" в соединениях и частях 1 АК ВС РФ.

"Российским оккупационным командованием через так называемые "военные комиссариаты" с целью дополнительной "мотивации" осуществляется запугивание местного населения объявлением в розыск и лишением выезда за пределы так называемой "ДНР", - добавили в разведке.