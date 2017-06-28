Боевики в Донбассе устроили между собой пьяную перестрелку, один убит - разведка

В соединениях и частях 1 АК (Донецк) на Донбассе продолжаются противоправные действия в отношении местного населения и случаи небоевых потерь среди боевиков.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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«Во время употребления алкогольных напитков на передовых позициях между военнослужащими 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) возникло вооруженное столкновение, в результате чего один из них был застрелен», - говорится в сообщении.

Украинская разведка также информирует, что военнослужащие 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) ограбили гараж местного жителя и похитили автомобиль.