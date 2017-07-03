В ГСЧС заявили о восстановлении электроснабжения Донецкой фильтровальной станции

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на 7:00 3 июля восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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«Запуск работы станции планируется начать 3 июля. Остаток воды в городском резервуаре (Авдеевки - ред.) составляет 4000 кубометров. В течение 2 июля коммунальными службами и силами ГСЧС дополнительно осуществлялся подвоз воды в количестве 17,1 кубометра», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.