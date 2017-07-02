Украинские военные на Донбассе вынуждены открывать огонь в ответ на дерзкие вооруженные провокации оккупантов – Мотузяник

Украинские военнослужащие на Донбассе вынуждены открывать огонь в ответ на наиболее дерзкие вооруженные провокации оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, боевики продолжили вести огонь из тяжелого вооружения по позициям Вооруженных сил Украины, и украинские военные были вынуждены открывать огонь в ответ на наиболее дерзкие провокации противника», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 25 раз обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины. Двое украинских военных погибли возле села Пески Донецкой области в результате подрыва на мине. Еще трое получили ранения и боевые травмы.