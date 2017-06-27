Артиллеристы из 26-ой бригады вернулись на Житомирщину из зоны АТО

19:21, 27 июня 2017
Война
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После ротации они снова вернутся на восток защищать Украину от агрессора.

Военные вернулись из зоны АТО / фото Житомирская ОГА

Сегодня ночью домой из зоны проведения антитеррористической операции вернулись артиллеристы 26-й бригады, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА. Как отмечается в сообщении, защитников встречали на бердичевском вокзале командир бригады Андрей Малиновский, а также родные, друзья и побратимы бойцов.

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Традиционно бойцов приветствовал на перроне и военный оркестр бригады.

Командир бригады поблагодарил подчиненных за достойно выполненный долг по защите страны, а их родным – за понимание и поддержку. Также во время торжественной встречи бойцы получили награды за службу в АТО.

После ротации артиллеристы снова вернутся на восток защищать Украину от агрессора.

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Теги: #война на Донбассе