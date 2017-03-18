Полторак высказался за ускорение процедуры награждения военных

Министр обороны Украины Степан Полторак высказался за изменение системы награждения военнослужащих с целью ускорения этой процедуры.

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Об этом Полторак заявил во время вручения наград бойцам 59-й бригады Вооруженных сил Украины на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, информирует Минобороны в Facebook.

По словам министра, необходимо менять устаревшие подходы к системе награждений и процедуры представления на награды, как ведомственные, так и государственные.

"Мы работаем над тем, чтобы усовершенствовать уже устаревшую систему, которая работает очень медленно. К примеру, представление на государственную награду проходит с десяток ступеней перед тем, как будет принято решение. Эту систему однозначно надо осовременить и усовершенствовать", - сказал Полторак.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, с начала проведения АТО государственные награды получили 12 тысяч 878 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, награды Министерства обороны - 37 тысяч 948 человек.