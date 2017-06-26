Комбриг рассказал подробности обезвреживания ДРГ боевиков под Желобком (фото)

24 июня ДРГ террористов под руководством кадрового российского офицера капитана Щербака Александра Александровича с позывным "Алекс" выдвинулась из района села Желобок в глубину позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВСУ. Эти намерения были своевременно обнаружены подразделениями воинской части, говорится в заявлении Клочкова на Facebook-странице 93-й ОМБр.

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"Обойдя врага и имея тактическое преимущество, наши военнослужащие предложили противнику сложить оружие без боя, гарантируя жизнь и безопасность. Командир группы и снайпер осуществили попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы в ближнем огневом бою, но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ", - рассказал комбриг.

Он добавил, что остальные – сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны. Один из них – 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края.

"В качестве трофеев взяли оружие, которая произведено и находится на вооружении у армии Российской Федерации, в частности, винтовку СВД 1994 года выпуска с пластмассовыми прикладом и цевьем; снаряжение нового образца, разработанное для российских диверсионных групп и другие вещи", - говорится в сообщении.

Сейчас в отношении задержанных проводятся следственные действия, а в "ЛНР" отказались их признавать, назвав "курсантами Харьковского института МВД".

Как сообщал УНИАН, в районе проведения АТО украинские военные обезвредили ДРГ противника. Четверых боевиков задержали, а еще двоих - командира и одного из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление военным, - ликвидировали.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов писал, что на Донбассе украинские бойцы 20-го батальона уничтожили вражеский патруль холодным оружием.