Военные обезвредили ДРГ боевиков на Донбассе: среди ликвидированных и пленных - россияне

В районе проведения АТО украинские военные обезвредили ДРГ противника. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"Военнослужащими ВСУ, которые выполняют задачи по назначению в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, была обезврежена диверсионно-разведывательная группа противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверых боевиков задержали, а еще двоих - командира и одного из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО, - ликвидировали.

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"Стоит отметить, что погибший командир группы был гражданином Российской Федерации, родом из города Кирова", - рассказали в штабе АТО.

Кроме того, среди пленных был обнаружен еще один представитель РФ из Алтайского края.

"Во время задержания было изъято оружие ПКМ – 2 единицы, СВД – 2 единицы, АК-74 – 2 единицы РПГ - 26 - 1 единица", - добавили в пресс-центре.

Начаты следственные действия. Военной прокуратурой сил АТО осуществляется процессуальное руководство.