Успешные операции ВСУ на Донбассе: наши бойцы уничтожили вражеский патруль ножами и взяли пленных

На Донбассе украинские бойцы 20-го батальона уничтожили вражеский патруль холодным оружием. Об этом на своей странице в Facebook написал военный журналист Юрий Бутусов.

Бутусов написал, что наши военные уничтожили патруль ножами.

«24 июня воины 20-го мотопехотного батальона обнаружили разведывательную группу противника, которая вела разведку наших позиций. Обнаружив противника и используя фактор внезапности, бойцы 20-го батальона холодным оружием уничтожили двух наемников, а четверых захватили в плен. Подвиг даже по меркам нашего героического времени. Командование батальона представляет героев, которые проявили мужество и хладнокровие, к государственным наградам», - написал он.

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Кроме того, он отметил, что воины провели две успешные операции на Бахмутской трассе в районе Славянска.

«23 июня подразделения 1-го батальона в ходе поисковых действий ликвидировали в районе села Желобок разведывательный патруль из состава 4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных российских войск. Согласно с российским информационным сводом, противник подтверждает, что 23 июня уничтожено трех наемников в этом районе - позывные "Кок", "Фан" и "Кавказ" (заявленное настоящее имя - Шульга Николай)», - написал Бутусов, добавив, что «Эти сообщения подтверждаются радиоперехватом. В ходе боя наш расчет ПТРК уничтожил БМП-2 противника, сопровождавшая патруль», - написал Бутусов.

Журналист также сообщил, что артиллерия противника 23-24 июня открывала огонь по нашим позициям, нарушая условия перемирия, в ответ украинская артиллерия была вынуждена открыть контрбатарейный огонь.

Как сообщал УНИАН ранее, в зоне АТО боевики обстреливают военных из пулеметов и БМП. Тенденция повышения вражеской огневой активности в темное время суток остается неизменной. Относительная стабилизация от вчерашнего утра наблюдается только на Приморском направлении. Зато, наиболее интенсивные обстрелы, в том числе и из артиллерии, произошли на Луганщине.

Кроме того, как сообщил координатор группы "Информационный сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, в Александровке (западная окраина Донецка) и районе Трудовского (Петровский район Донецка) зафиксировано прибытие групп снайперов из РФ.

"По внешним признакам - якуты или буряты", - написал Тымчук.