СБУ отвергает заявления боевиков о подготовке провокации против наблюдателей ОБСЕ
Подобные фейковые заявления боевиков – это подготовка к очередным провокациям против представителей международной организации.
В Службе безопасности Украины опровергают заявления представителей террористических организаций «ЛНР/ДНР» по подготовке украинскими спецслужбами акции против наблюдателей ОБСЕ на административной границе с АР Крым.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, ведомство не занимается провокациями.
"По оперативной информации, в районе Красноперекопска в полной готовности находится съемочная группа российского пропагандистского канала Life. Поэтому не исключено, что подобные фейковые заявления боевиков - это подготовка к очередным провокациям против представителей международной организации", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 20 июня вооруженный боевик «ДНР» в оккупированной Ясиноватой пытался напасть на наблюдателей СММ ОБСЕ, которые находились в автомобилях. Когда одна из машин уехала, вооруженный мужчина стрелял в воздух, а также по автомобилю, но не попал.
23 июня первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что боевики в течение предыдущей недели 13 раз ограничивали передвижение миссии.
Кроме того, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, расположенного на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненные - наблюдатели из Германии и Чехии.