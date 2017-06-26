СБУ отвергает заявления боевиков о подготовке провокации против наблюдателей ОБСЕ

В Службе безопасности Украины опровергают заявления представителей террористических организаций «ЛНР/ДНР» по подготовке украинскими спецслужбами акции против наблюдателей ОБСЕ на административной границе с АР Крым.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, ведомство не занимается провокациями.

"По оперативной информации, в районе Красноперекопска в полной готовности находится съемочная группа российского пропагандистского канала Life. Поэтому не исключено, что подобные фейковые заявления боевиков - это подготовка к очередным провокациям против представителей международной организации", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 20 июня вооруженный боевик «ДНР» в оккупированной Ясиноватой пытался напасть на наблюдателей СММ ОБСЕ, которые находились в автомобилях. Когда одна из машин уехала, вооруженный мужчина стрелял в воздух, а также по автомобилю, но не попал.

23 июня первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что боевики в течение предыдущей недели 13 раз ограничивали передвижение миссии.

Кроме того, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, расположенного на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненные - наблюдатели из Германии и Чехии.