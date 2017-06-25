ОБСЕ открыла патрульную базу в Попасной

В Попасной Луганской области ОБСЕ открыла новую патрульную базу, где разместят группу наблюдателей. Об этом сообщается на странице миссии в "Фейсбуке".

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Новая база позволит расширить присутствие миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, а также оперативнее реагировать на сообщения об инцидентах.

Миссия разместит 8 сотрудников, которые круглосуточно будут находиться на новой базе. Ротация наблюдателей будет осуществляться каждые 5 дней.

"Мы открываем передовые патрульные базы по обе стороны линии соприкосновения, чтобы обеспечить осуществление нашего мониторинга на основе принципа паритетности. Новая ППБ позволит нам эффективнее выполнять предусмотренные нашим мандатом задачи, в частности докладывать о ситуации с безопасностью. Кроме того, это позволит нам способствовать налаживанию диалога с местными жителями и узнать больше о том, что их тревожит", — заявил первый заместитель председателя миссии Александр Хуг.

ОБСЕ отмечает, что шесть баз СММ уже работают в подконтрольных правительству районах, в частности в Волновахе, Покровске (бывшем Красноармейске) и Светлодарске Донецкой области, а также в Новоайдаре, Станице Луганской и Счастье Луганской области (две последние были временно перемещены). Кроме того, три ППБ миссии действуют в неподконтрольных правительству районах, а именно в Кадиевке (бывшем Стаханове) Луганской области, а также Горловке и Дебальцево Донецкой области.