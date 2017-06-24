На Луганщине рядом с патрулем СММ ОБСЕ произошли взрывы и стрельба

В Луганской области рядом с наблюдателями патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошли взрывы и стрельба из стрелкового оружия.

Об этом сообщается в отчете миссии от 23 июня.

В отчете говорится, что 23 июня в подконтрольном украинскому правительству н.п. Золотое-4 патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных машинах стоял на территории жилого района, на расстоянии около 300 метров к северу от участка разведения сил и средств в районе н.п.Золотое (60 км к северо-западу от Луганска).

Все члены патруля находились вне автомобилей.

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«В 10.38 менее чем за одну минуту они услышали интенсивный огонь из стрелкового оружия (примерно 50-100 выстрелов), 2 взрыва, оцененные как выстрелы из миномета калибром 82 мм, и 3 выстрела из автоматического гранатомета (типа АГС) — все на расстоянии около 100 метров к юго-востоку. В 10.42 команда СММ слышала 3-4 очереди из крупнокалиберного пулемета, за которыми последовали многочисленные выстрелы из стрелкового оружия в 150-200 метрах к юго-востоку», - сообщается в отчете.

Также в СММ добавили, что «по крайней мере одна пуля, которая, по оценке наблюдателей, была выпущена с юго‑восточного направления, просвистела особенно отчетливо и пролетела над их головами настолько низко, что им пришлось пригнуться. В то же время на улице, примерно в 10 метрах к востоку от своей позиции, члены патруля Миссии увидели женщину, которая также пригнулась».

После инцидента представители миссии покинули данный район.

«Члены патруля СММ благополучно вернулись на свою базу в Северодонецке», - говорится в отчете.

Миссия проинформировала Совместный центр контроля и координации (СЦКК) об этом инциденте.