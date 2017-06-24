Депутаты Европарламента и послы посетили Авдеевку и КПВВ "Майорское"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко вместе с депутатами Европейского парламента Петрасом Аустревичусом, Анной Фотыгой и послами Словении, Хорватии, Португалии в Украине посетили Донбасс и договорились активизировать усилия по информированию ЕС в отношении экологических проблем региона.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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«Тема экологии, возможной техногенной катастрофы на Донбассе будет одной из ключевых на заседании парламентского комитета ассоциации Украина - ЕС, которое состоится осенью в Украине. На этом будут настаивать члены Европарламента Петрас Аустрявичус и Анна Фотыга, которые сегодня вместе с послами Словении в Украине Наташей Прах, Хорватии Томиславом Видошевичем, Португалии Марией Кристиной ди Алмейдой с Марией Ионовой посетили Донбасс», - отметила Геращенко.

«Наши смелые европейские друзья побывали в Авдеевке, они стали первыми европейцами, которые своими глазами увидели разрушенную Промку (промышленную зону Авдеевки - УНИАН), пообщались с ребятами из легендарной 72-й бригады. Они шокированы информацией: за последние 9 месяцев, когда 72-я защищает Авдеевку, погибли 57 героев этой бригады..., самые страшные потери были зимой 2017...», - подчеркнула она.

По ее словам, кроме темы по безопасности, европейские коллеги уделили внимание гуманитарной проблематике, побывали на КПВВ "Майорское", где пообщались, в том числе, и с жителями с оккупированных территорий.

«Также европейцы познакомились с реализацией культурных проектов, поддерживаемых ЕС, в частности, библиотекой в Луганской области, объектами водоснабжения. Но ключевая тема - экология. Наши друзья посетили Авдеевский коксохим и приняли участие в расширенном совещании с участием местных властей, чиновников и депутатов», - сообщила Геращенко.

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«Мы приняли совместное коммюнике по результатам этого совещания, мы активизируем совместные усилия по информированию ЕС в отношении экологических проблем Донбасса. Просим увеличить помощь на программы мониторинга экологической ситуации на решение экологических проблем, разминирование», - подчеркнула первый вице-спикер.

«Мы будем вместе обращаться к международным институтам по проблеме недопуска на оккупированные территории экологических миссий, международных экспертов, в том числе которые готовы содействовать в откачке воды из затопленных шахт», - добавила она.

Также Геращенко сообщила, что в ближайшее время от Министерства экологии в Верховную Раду поступят предложения, касающиеся изменений в законодательство относительно экологического мониторинга.

«Для решения экологических проблем очень важна безопасность! Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о режиме «тишины» с 24 июня. Будет ли тишина - увидим уже после полуночи. Если будет соблюдаться тишина - будет шанс провести ремонтные работы для исправления ДФС, Авдеевского коксохима и других предприятий вблизи линии соприкосновения», - отметила Геращенко.