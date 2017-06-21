За прошедшие сутки боевики выпустили около 60 мин по позициям ВСУ

За минувшие сутки, контролируемые Россией боевики, выпустили около 60 мин по позициям Вооруженных сил Украины на Луганском и Донецком направлениях.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он сказал, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска уменьшили количество обстрелов позиций украинских войск на линии разграничения, но, по его словам, «тем не менее ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной, поскольку боевики продолжают применять тяжелое вооружение, в том числе артиллерию калибра 122 мм и 152 мм».

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По словам Лысенко, вчера на Луганском направлении горячей точкой было Крымское. «Там в течение вечера боевики провели два обстрела из артиллерии калибра 152 мм, а также один минометный обстрел средней мощности, во время которого по позициям украинских войск было выпущено почти 30 мин. Еще раз боевики открывали огонь из минометов по Новозвановке, а в Станице Луганской, Счастье и Новоалександровке враг осуществил вооруженные провокации исключительно из легкого вооружения», - сказал пресс-секретарь.

«На Донецком направлении вчера количество обстрелов со стороны врага существенно уменьшилось. Оккупанты шесть раз открывали огонь по опорным пунктам украинских войск, в том числе - четыре раза по Авдеевке. Во время двух минометных обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины в районе города было выпущено около 30 мин. Украинские военные вынуждены были открывать ответный огонь», - заявил Лысенко.

Также он рассказал, что на Мариупольском направлении абсолютное большинство эпизодов нарушений режима тишины произошло на участке фронта Павлополь - Широкино. «Российско-оккупационные войска выпустили 9 артиллерийских снарядов калибра 122 мм по Талаковке», - добавил представитель Минобороны.