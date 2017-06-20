Российские советники в "ЛНР" требуют решения жилищного вопроса – ИС

По данным группы "Информационное сопротивление", российские «советники» в штабе «2-го АК ЛНР» требуют от командиров подразделений и частей взяться за решение вопроса размещения и создания нормальных условий для проживания и деятельности инструкторско-командного состава, прибывающего из РФ.

Приводятся примеры, когда офицерам ВС РФ, прибывшим на Донбасс, приходится поселяться в различные рода помещениях, не приспособленных для проживания.

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Российские «советники» требуют создать и поддерживать в надлежащем состоянии жилой фонд для переменного состава, заботясь об улучшении условий проживания прибывающих в «командировки» российских офицеров.

Как сообщал УНИАН, по данным группы ИС, в оккупированных боевиками «ДНР» курортных поселках Седово и Обрыв Новоазовского района во всех пансионатах и базах отдыха расквартированы военнослужащие регулярной армии РФ, из-за чего отменен курортный сезон.