В оккупированном Седово из-за прихода армии РФ отменили курортный сезон – ИС

В оккупированных боевиками «ДНР» курортных поселках Седово и Обрыв Новоазовского района во всех пансионатах и базах отдыха расквартированы военнослужащие регулярной армии РФ.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», перед этими населенными пунктами установлены блок-посты, ограничивающие перемещение местного населения без соответствующей регистрации.

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«Российским военным запрещено покидать территории домов отдыха. Собственникам и арендаторам указанных баз отдыха оккупационное руководство Новоазовского района объявило, что курортного сезона в этом году не будет», – говорится в сообщении группы ИС.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным ИС, в оккупированных населенных пунктах Новоазовск и Седово зафиксированы множественные случаи самовольного заселения боевиков «ДНР» в дома людей, выехавших с началом боевых действий на свободную территорию Украины.