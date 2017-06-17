Трое военнослужащих ВСУ получили ранения в зоне АТО

В течение дня боевики 22 раза применяли оружие против украинских защитников, трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, в частности, 9 раз захватчики били из запрещенного Минского соглашениями артиллерийского вооружения.

На Приморском направлении террористы, используя минометы калибра 120 мм, вели огонь по позициям сил АТО вблизи Гранитного и Чермалыка. Кроме того, в районе Павлополя, Славного и Гнутово боевики вели обстрелы опорных пунктов ВСУ из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

Читайте такжеОБСЕ: с начала года на Донбассе погибли 47 гражданских, более двух сотен получили ранения

На Донецком направлении из 152-мм артиллерийских систем боевики открывали огонь по оборонным укреплениям украинских воинов в районе Авдеевки. Из такого же вооружения оккупанты обстреляли участок территории, расположенной неподалеку от Калинового. Кроме того, террористы произвели более 20 выстрелов из танка по защитникам Авдеевки.

Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов оккупанты обстреливали подразделения сил АТО в районе Верхнеторецкого. Неподалеку от Зайцево они били из вооружения БМП. Возле Каменки оккупанты применяли противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие разных калибров.

На Луганском направлении, по данным штаба, утром боевики из пехотного вооружения открывали огонь невысокой плотности по опорным пунктам сил АТО вблизи Станицы Луганской, Новоалександровки и Катериновки. Уже во второй половине дня позиции сил АТО в районе Крымского и Катериновки неоднократно попадали под огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.