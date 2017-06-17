Сутки в зоне АТО: почти 70 обстрелов, один военный погиб

За прошедшие сутки, 16 июня, в зоне АТО в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще трое получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В штабе отмечают, что ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с признаками относительного обострения на отдельных участках линии соприкосновения.

«За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 67 раз нарушали условия прекращения огня. Особенно противник активизировался с наступлением сумерек. А почти треть этих обстрелов характеризуется использованием боевиками артиллерийского вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Приморском направлении боевики вчера из минометов калибра 120 мм обстреливал оборонительные укрепления ВС Украины вблизи Богдановки. Из 82-мм минометов стреляли неподалеку Красногоровки. Кроме того, в течение дня неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия разных калибров по опорным пунктам ВС Украины, которые расположены в районе Широкиного, Водяного, Павлополя, Чермалика, Талаковки и Новотроицкого. Всего, на этой части фронта в штабе АТО насчитали 21 вооруженную провокацию.

На Донецком направлении боевики 17 раз открывали огонь. «Не прекращают российские наемники вести мощный огонь по позициям сил АТО в пригороде Авдеевки. Там вчера, днем и ночью, оккупанты вели плотный огонь по украинским защитникам из танков, минометов различных калибров и менее мощных огневых средств.

Также с наступлением сумерек оккупанты интенсивно обстреливали из минометов, в том числе и запрещенных, наши оборонительные укрепления в районе Верхнеторецкого, Новгородского, Луганского и западнее Троицкого. Кроме того, бандиты еще днем из гранатометов различных модификаций вели огонь в районе Песков. А неподалеку Опытного вечером "работал" вражеский снайпер», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении зафиксировано больше всего фактов применения боевиками оружия - 29 обстрелов. Особенно этот показатель вырос с приходом ночи. В частности, ситуация несколько обострилась снова в районе Бахмутской трассы, где боевики активно обстреливали из минометов, вооружения танков, гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты военных вблизи Новотошковского и Крымского.

Несколько раз из минометов, БМП и пехотного вооружения НЗФ также открывали огонь по бойцах сил АТО, которые держат оборону неподалеку Новоалександровки, отмечают в штабе. Кроме того, боевики активно применяли оружие, в основном стрелковое и гранатометы, неподалеку Станицы Луганской, Донца, Троицкого, Новозвановки и Желтого.