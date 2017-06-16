ГПУ разоблачила многомиллионную схему финансирования "ДНР"

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции прекратили многомиллионное выведение средств наличными в пользу представителей "Донецкой народной республики". Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Читайте также"Оккупанты, прочь с моей земли": на оккупированном Донбассе распространили проукраинские листовки (фото)"Следователи и оперативные сотрудники установили ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли денежные средства на вымышленных физических лиц, которые в дальнейшем большими суммами снимали в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО", - сказано в сообщении.

Также она сообщила, что за последние 2 месяца таким способом переведены в наличность и выведены свыше 116 млн. грн.

"На очередной попытке снятия 5 млн. грн. незаконную схему прекратили. При этом задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениями о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее "правоохранительных органов", - отметила Сарган.