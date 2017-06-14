ВСУ разгадали коварный замысел противника в Песках (видео)

Защитники Песков разгадали коварный замысел террористов. Те ночью открыли внезапный огонь по поселку в надежде, что атакой удастся скрыть инженерные работы на смежном участке, говорится в сюжете ТСН.

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Противник рассчитывал шквальным огнем отвлечь внимание солдат от рытья окопов близ военных позиций. Однако этот замысел провалился – бойцы дали отпор. "Раз на раз не приходится. До того была спокойная ночь, эта неспокойная", - признался один из военных.

Боевики повторили свою попытку уже утром. Такая настойчивость объясняется близостью позиций сторон и важностью каждого метра этой территории. "Доброе утро они нам хотели сказать – мы ответили взаимностью", - пошутил об утренней перестрелке украинский боец.

Как сообщал штаб АТО, в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один украинский военный погиб, еще семеро бойцов получили ранения.