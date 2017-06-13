Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что на оккупированной территории Донецкой области беспилотник СММ попал под обстрел.

Об этом говорится в отчете за минувшие выходные состоянию на 19:30 11 июня, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"Специальная мониторинговая миссия слышала выстрелы и очереди огня рядом с ее беспилотным летательным мини-аппаратом", - отмечается в отчете.

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В частности, отмечается, что "11 июня, находясь в 4 км восточнее подконтрольного" ДНР "поселка Минеральное (в 10 км к северо-востоку от Донецка), СММ запустила мини-беспилотник".

Наблюдатели СММ координировали полет аппарата с Совместным центром по контролю и координации (СЦКК).

В этой связи утверждается, что в 11:13 беспилотник пролетал на расстоянии около 900 м от занимаемых позиций наблюдателей, которые услышали четыре-пять выстрелов из боевой машины пехоты (БМП-2) и очереди огня из зенитной установки "ЗУ-23 ". Выстрелы осуществлялись с расстояния 1 км к северу от места расположения СММ.

Как утверждает миссия ОБСЕ, затем наблюдатели стали возвращать обратно беспилотник, и в это время они слышали бесчисленное количество выстрелов и очередей огня из стрелкового оружия на расстоянии 300 м севернее от места нахождения СММ. По оценке миссии, эти выстрелы были направлены, чтобы поразить беспилотник.

Наблюдателям удалось безопасно приземлить летательный аппарат в 11:18 и покинуть тот район. Миссия проинформировала об этом инциденте СЦКК и сделала запрос о проведении расследования.