СМИ определили имена 81 российского артиллериста, обстреливавших Украину в 2014 году

Благодаря работе в соцсетях обнаружен 81 артиллерист 291-й бригады армии РФ, причастных к преступным обстрелам Украины в 2014 году. Об этом сообщает волонтерский проект InformNapalm.

Как отмечается в сообщении, анализ фотоальбомов артиллеристов 291-й бригады демонстрирует, что данное подразделение - это преимущественно воины срочной службы призыва осени 2013 года, служившие в гаубичных (152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б") и реактивном дивизионах (220-мм РСЗО 9К57 "Ураган"), и с конца лета 2014 года были переброшены в приграничный с Украиной район Ростовской области.

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Значительная часть снимков загружены в июле-сентябре 2014 года.

Фотографии отражают скрытые стоянки в приграничных лесных лагерях, а также "кочующие" позиции российской артиллерии, в основном в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, откуда велся обстрел украинской территории.

Смешанный дивизион из состава 291-й артиллерийской бригады (Ингушетия, Россия) упоминался среди военных частей, воюющих против Украины, еще в 2014 году.