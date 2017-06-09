Исчезновение украинского журналиста в Донецке: СМИ назвали имя

Настоящее имя журналиста, который жил в Донецке с момента оккупации, писал в украинские СМИ под псевдонимом Станислав Васин и на прошлой неделе исчез, - Станислав Асеев. Об этом стало известно из окружения Станислава, передает "Украинская правда".

Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации УП, он жив.

Как сообщил Егор Фирсов на своей странице в Facebook, в четверг полиция открыла производство по факту исчезновения Станислава. СБУ тоже в курсе.

"Мы сейчас делаем все возможное, чтобы включить Стаса в список на обмен как заложника", - подчеркнул он.

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"Стаса надо спасать, пока нужна медийная поддержка в иностранных СМИ – это может ускорить освобождение. На оккупированных территориях связь с ОБСЕ, ООН и другими международными организациями может поддерживать мать Стаса", - добавил Фирсов.

В день, когда об исчезновении Станислава стало известно, он должен был отправить свой материал для Радио Свобода, однако материал так и не поступил.

По информации друзей Станислава, боевики забрали его ноутбук и ставили последние несколько постов на его странице ФБ.