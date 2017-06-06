В Донецке пропал без вести украинский журналист: скорее всего, похищен боевиками - экс-депутат

В оккупированном Донецке пропал журналист и писатель Станислав Васин. Об этом сообщил экс-нардеп Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"В Донецке пропал без вести журналист и писатель Станислав Васин. Скорее всего, его схватили боевики", - говорится в его сообщении.

Читайте такжеВоеннослужащий, который вчера считался пропавшим без вести, погиб – штаб АТО

При этом аккаунт Васина в Facebook активен, с него отправляют сообщения и размещают посты.

"Скорее всего, с него пишет не Стас, так как на телефон он не отвечает. Родственники не могут его найти, связи с ним нет... В квартире Стаса следы взлома и обыска", - пишет Фирсов.

"Друзья, это правда. Журналист Станислав Васин, скорее всего, похищен "МГБ ДНР", - написал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.