Еврокомиссар ознакомился с последствиями обстрелов боевиков в Широкино

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан ознакомился с последствиями обстрелов боевиков в селе Широкино Волновахского района Донецкой области.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Еврокомиссар Йоханнес Хан вместе с послом ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли и другими своими коллегами посетили Широкино. Мне кажется, больше всего Йоханнеса поразил маленький кусочек от "Града" - а таких обломков полно в полностью уничтоженном, когда-то престижном курортном городке. Он долго крутил в руках этот смертоносный крохотный осколок, внимательно выслушивая своих коллег - министра Климкина, министра Черныша, вице-премьера Зубко", - сообщила Геращенко.

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По ее словам, члены европейской делегации были поражены последствиями обстрелов Широкино, не подлежащего восстановлению.

По данным Геращенко, всего в Донецкой области 8 населенных пунктов, которые не подлежат восстановлению.

Вместе с тем она обратила внимание на проблему минирования территории вокруг Широкино, в том числе на побережье Азовского моря.

"Украина выступает за демилитаризацию Широкино. За увеличение патрулей СММ ОБСЕ, ведь многотысячный Мариуполь - в 10 километрах, в зоне постоянного риска. Я верю, что каждый визит на Донбасс наших европейских партнеров добавляет аргументов относительно санкций против РФ, которая принесла горе и смерть на эту прекрасную землю ", - добавила первый заместитель председателя ВР.

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В свою очередь пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter сообщила, что глава ведомства Павел Климкин "пробрифинговал Хана об актуальной ситуации на Донбассе и начале рос. военной агрессии России против Украины".