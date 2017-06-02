Вчера боевики больше всего нарушали "режим тишины" под Мариуполем

Несмотря на установленный вчера "режим тишины", подразделения российско-террористических войск продолжили совершать вооруженные провокации против сил АТО.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, несколько снизив интенсивность вражеского огня на отдельных участках линии соприкосновения, на протяжении минувших суток противник 28 раз применял оружие против подразделений ВС Украины. В частности, дважды боевики били и из минометов запрещенного Минскими соглашениями калибра.

Приморское направление. На этой части фронта зафиксировано больше всего нарушений - 18. Там, в частности, уже вечером под вражеские обстрелы попали опорные пункты сил АТО, расположенные в районе Широкино, Водяного, Чермалыка и Талаковки. Враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Около 21.00 боевики обстреляли наши оборонительные укрепления на подступах к Марьинке из минометов калибра 82 мм. Кроме того, за темное времени суток на этом направлении значительно активизировались вражеские снайперы.

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Донецкое направление. Здесь вчера было спокойнее. Впрочем два нарушения боевиками условий неиспользования оружия также имели место. Так, ближе к вечеру противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских воинов, которые держат оборону а районе Зайцево. А ближе к полуночи пророссийские НВФ применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела одного из наших опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки.

Луганское направление. На этом участке за прошедшие сутки зафиксировано 8 фактов использования российско-террористическими группировками оружия. В частности, после 18.00 часов и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки и Новоалександровки. А под конец суток бандиты били из 120-мм минометов по позициям ВС Украины возле Крымского, а из минометов калибра 82 мм - неподалеку от Кряковки.

В течение минувших суток потерь среди бойцов Украинского войска не было.