Умер военнослужащий, который получил ранения под Авдеевкой
14:02, 01 июня 2017Война
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Боец АТО получил тяжелое ранение головы 30 мая и умер на следующий день.
Иллюстрация / REUTERS
В больнице Днепра умер военнослужащий, который получил ранение под Авдеевкой 30 мая.
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Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«В больницы города Днепр вчера скончался военнослужащий ВСУ, который получил тяжелое ранение головы под Авдеевкой 30 мая», - сообщил он.
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