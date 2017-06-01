Умер военнослужащий, который получил ранения под Авдеевкой

В больнице Днепра умер военнослужащий, который получил ранение под Авдеевкой 30 мая.

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Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«В больницы города Днепр вчера скончался военнослужащий ВСУ, который получил тяжелое ранение головы под Авдеевкой 30 мая», - сообщил он.