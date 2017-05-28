Матиос сообщил о задержании двух бойцов "Азова" за убийство
На думку Матіоса, зараз у частини військових відбувається знецінення людських цінностей і спостерігається втома від війни, через що вони можуть швидко приймати неадекватні рішення і реагувати на побутову агресію.
Двое бойцов полка Национальной гвардии "Азов" на прошлой неделе были задержаны за "совершение убийств".
Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Они не были на линии АТО, а убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, которые нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защитил государство", – сказал он.
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По мнению Матиоса, сейчас у части военных происходит обесценивание человеческих ценностей и наблюдается усталость от войны, из-за чего они могут быстро принимать неадекватные решения и реагировать на бытовую агрессию.
"Уровень насильственных преступлений с применением оружия теми, кто владеет им на законных основаниях, не уменьшается. Сочетание посттравматического синдрома с отсутствием переменной картинки приводит к тому, что просто плавятся мозги. К тому же это все происходит на фоне войны", – отметил военный прокурор.
Матиос отметил, что преступления отдельных военных, "конечно, не бросают тень на весь "Азов".