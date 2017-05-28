Красногоровка под обстрелами: количество пострадавших выросло (фото, видео)

Очередной обстрел пророссийскими боевиками жизненно важных объектов города Красногоровка Донецкой области свидетельствует о грубом нарушении Минских договоренностей, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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Согласно сообщению, сегодня в течение почти 3-х часов - с 06.35 до 9.00 - боевики обстреливали жилой сектор Красногоровки, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие большого калибра.

Снаряды попали в отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу местной школы №2, повредили жилые дома по улицам Маяковского, Белинского и Грушевского.

Украинская сторона СЦКК напомнила, что три дня назад пророссийские боевики также обстреляли больницу в Красногоровке, аграрный техникум и жилые кварталы.

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"Во время обстрела населенного пункта Красногоровка враг применил реактивную систему залпового огня. На месте происшествия специалисты обнаружили останки более десятка реактивных снарядов. Установлено нанесение существенного вреда инфраструктуре населенного пункта. Поврежден автомобиль скорой помощи, три частных транспортных средства. Восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 28 мая, боевики обстреляли Красногоровку. По данным заместителя председателя Национальной полиции - начальника ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, в результате обстрела пострадали три женщины.