Обмен заложниками на Донбассе: в СБУ надеются, что процесс состоится в течение месяца

Руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрий Кочанов ожидает, что завтра, 24 мая, в Минске во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) будет достигнут прогресс в вопросе освобождения заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кочанов сообщил в комментарии журналистам сегодня в Киеве.

«Мы завтра (во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске - УНИАН) будем говорить о конкретных цифрах, конкретных фамилиях и конкретных датах, когда мы можем произвести обмен. Мы думаем и надеемся, что завтра будет конструктив, и мы сможем продвинуться очень существенно в этом процессе», - заявил он.

«Верификация закончена, по каждому человеку есть определенная позиция - или он желает или не желает поехать на ту территорию (ОРДЛО - УНИАН) в рамках процесса обмена», - заявил Кочанов.

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«Я не могу говорить о датах (обмена пленными - УНИАН), мы будем стараться, чтобы это было как можно быстрее. Что на той территории, что на нашей территории лица, находятся в разных процессуальных статусах: одни могут быть переданы раньше, другие - чуть позже, поскольку процедура помилования президентом Украины занимает определенное время; также в отношении некоторых лиц продолжается судебное разбирательство», - отметил Кочанов.

«Мы будем говорить о том, и якобы представители ОРДЛО с этим соглашаются, что это будет поэтапный обмен, но мы должны определиться с количественным составом. Будет общая цифра и будут начальные сроки», - сообщил он.

Отвечая на уточняющий вопрос об ориентировочных сроках возможного обмена пленными между Украиной и ОРДЛО, Кочанов заявил: «Я надеюсь, что в течение месяца. Я очень надеюсь, что мы к этому придем; если все будет классно идти, то можно говорить о неделе».

Как сообщал УНИАН, 20 мая первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона на следующей встрече ТКГ, которая состоится 24 мая в Минске, будет настаивать на подведении итогов проверки лиц, которые совершили преступления против Украины, и согласовании даты для освобождения заложников.