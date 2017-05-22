Через Красный Луч прошли две колонны техники с российскими военными и наемниками – ИС

Через подконтрольный боевикам населенный пункт Красный Луч Луганской области прошли две колонны техники оккупантов.

Об этом сообщается на сайте группы "Информационное сопротивление".

"Через населенный пункт Хрустальный (быв.Красный Луч) на северное направление (Перевальск – Алчевск) прошли две колонны техники оккупантов", - говорится в сообщении.

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По данным ИС, в одной колонне 4 "КамАЗа", 1 грузовик-"длинномер", микроавтобус, 2 БТР-80 (грузовики были тщательно затентованы, на броне БТР – живая сила). Личный состав – военнослужащие ВС РФ, одетые в форму местных боевиков.

Вторая колонна, по данным ИС, состояла из двух "Уралов", до десятка джипов и микроавтобусов, "ГАЗ-66". Все автомобили с вооруженными российскими наемниками.