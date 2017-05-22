Оккупанты готовятся к испытаниям в зоне АТО новых российских высокоточных боеприпасов – ИС

Оккупанты готовятся к испытаниям новых российских высокоточных боеприпасов в зоне АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

«В штабе «1-го АК ДНР» распространяется информация о подготовке к «войсковым испытаниям в боевой обстановке» на одном из участков в зоне АТО новых российских высокоточных боеприпасов. В качестве «кандидатов» на испытания называются новый 152-мм артиллерийский корректируемый снаряд, а также 120-мм управляемый минометный боеприпас (комплекс управляемого вооружения для 120-мм минометов) с лазерной головкой самонаведения», - написал он.

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По словам Тымчука, артиллерийские подразделения, которые будут использовать данные боеприпасы в зоне АТО, должны прибыть из РФ и будут укомплектованы исключительно специалистами российских вооруженных сил.