Вследствие обстрелов боевиков за сутки ранены двое бойцов АТО

Российско-террористические войска продолжают обстреливать подразделения ВС Украины вдоль всей линии разграничения, впрочем интенсивность вражеского огня из тяжелых артиллерийских систем относительно снизилась. За прошедшие сутки зафиксировано 48 фактов использования боевиками оружия, двое военнослужащих ВС Украины получили ранения, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки по состоянию на 06:00 22 мая.

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Приморское направление. Незаконные вооруженные формирования 17 раз применяли оружие против украинских воинов. В частности, вчера вечером боевики совершили обстрел наших позиций близ Широкиного из миномета калибра 120 мм. Рядом, по укреплениям ВС Украины в районе Водяного, несколько раз бил вражеский танк. Бойцов сил АТО, которые держат оборону неподалеку Гнутового, противник обстреливал из 82-мм минометов, а возле Павлополя - с вооружения БМП. На тех же участках линии соприкосновения, а также неподалеку Лебединского, Чермалика и Новотроицкого боевики периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы.

Донецкое направление. 24 раза на протяжении прошлых суток незаконные вооруженные формирования нарушали тишину на этом участке фронта. Чаще всего - на подступах к Авдеевке. Так, вечером боевики неоднократно открывали интенсивный огонь по нашим отдельным опорным пунктам в южном пригороде Авдеевки из 82-мм и 120-мм минометов, а также средств поражения меньшего калибра. Восточнее, возле Каменки, враг также применял минометы калибра 82 мм и зенитную установку. Из таких же минометов, стрелкового оружия и гранатометов оккупанты били неподалеку Верхнеторецкого, Опытного и Песков. Из пригорода временно оккупированной Горловки пророссийские бандформирования вели огонь по нашим опорным пунктам в районе Зайцевого и Майорска.

Кроме того, вчера около 19.00 часов боевики со стороны оккупированного населенного пункта Ясиноватая обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Таким образом оккупанты в очередной раз поставили на карту своих преступных планов экологическую безопасность всего региона и благосостояние мирных жителей.

Луганское направление. На этом участке фронта на протяжении минувших суток зафиксировано 7 фактов использования боевиками оружия. Так, вечером из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия бандиты обстреляли украинских защитников вблизи Троицкого. Неподалеку Крымского и Золотого били из минометов калибра 82 мм. В районе Малинового противник применял автоматические станковые гранатометы.