Тымчук: Целью боевиков был автомобиль СММ ОБСЕ с россиянами

Народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявляет, что целью боевиков во время подрыва близ села Пришиб 23 апреля был автомобиль СММ ОБСЕ с россиянами.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Депутат считает, что СММ ОБСЕ должна дать пояснения, кто тогда находился во второй машине миссии.

"По нашим данным, во втором автомобиле миссии находились граждане РФ из числа наблюдателей ОБСЕ. Сам подрыв был спланирован российскими спецслужбами и осуществлен исполнителями из "МГБ ДНР", но вышла промашка - был подорван не тот автомобиль", - пишет Тымчук.

Он добавил, что "цель провокации предельно понятна - дать Путину повод раскручивать карту "украинского терроризма", якобы из-за которого погибли российские граждане в международной миссии".

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР".

Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненные - наблюдатели из Германии и Чехии.

Миссия ОБСЕ после этого приостанавливала до 25 апреля патрулирование на Донбассе.